Coronavirus, è scontro aperto Trump-Fauci, il presidente Usa: «Licenziarlo? Dopo il voto». In quarantena il capo dell’Oms (Di lunedì 2 novembre 2020) Stati Uniti EPA/Graeme Jennings L’infettivologo americano Anthony FauciÈ scontro aperto ormai tra il presidente Usa Donald Trump e l’infettivologo Anthony Fauci, Dopo l’intervista che il consulente della Casa Bianca per l’emergenza Coronavirus ha rilasciato al Washington post nella quale bocciava senza appello la gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump. In un raduno in Florida, violando il coprifuoco locale, Trump ha detto di essere pronto a licenziare Fauci Dopo che la folla ha intonato il coro: «Licenzia Fauci». Trump ha quindi risposto: «Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Stati Uniti EPA/Graeme Jennings L’infettivologo americano Anthonyormai tra ilUsa Donalde l’infettivologo Anthonyl’intervista che il consulente della Casa Bianca per l’emergenzaha rilasciato al Washington post nella quale bocciava senza appello la gestione della pandemia da parte dell’amministrazione. In un raduno in Florida, violando il coprifuoco locale,ha detto di essere pronto a licenziareche la folla ha intonato il coro: «Licenzia».ha quindi risposto: «Non ditelo a nessuno, ma lasciatemi ...

gidal : RT @larenait: Prima pagina lunedì 2 novembre 2020 #larenaoggi - larenait : Prima pagina lunedì 2 novembre 2020 #larenaoggi - DottVicidomini : RT @L_Cesa: Non cediamo a rivalse verso questo governo che ha mostrato i suoi limiti. Costruiamo nella diversità dei ruoli, provvedimenti u… - reggiotv : Fra le misure allo studio del governo per il nuovo Dpcm con le più stringenti restrizioni anti-Coronavirus… - L_Cesa : Non cediamo a rivalse verso questo governo che ha mostrato i suoi limiti. Costruiamo nella diversità dei ruoli, pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scontro Misure anti Covid, scontro governo-Regioni. Si tratta su coprifuoco, scuola e chiusure La Stampa Covid-19, Conte scarica responsabilità alle Regioni. Domani la firma del nuovo Dpcm

Cronaca - Covid che dovrebbe vedere la luce domani, martedì 3 novembre, e su cui ancora è scontro all'interno della maggioranza. Prova ne è che in un primo momento, il via libera del provvedimento era ...

Viaggio nell'internet che vuole smascherare la “finta” emergenza ospedali

Il complottismo sui social ha fatto un salto di qualità: adesso ognuno è reporter presso sé stesso, e nessuno (nemmeno il personale sanitario) sembra più essere al sicuro ...

Cronaca - Covid che dovrebbe vedere la luce domani, martedì 3 novembre, e su cui ancora è scontro all'interno della maggioranza. Prova ne è che in un primo momento, il via libera del provvedimento era ...Il complottismo sui social ha fatto un salto di qualità: adesso ognuno è reporter presso sé stesso, e nessuno (nemmeno il personale sanitario) sembra più essere al sicuro ...