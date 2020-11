Coronavirus | Cts | “Almeno 3 milioni violano la quarantena”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il Cts su violazione quarantena: almeno 3stanno infrangendo l’obbligo. Il Comitato tecnico scientifico ha lanciato l’allarme, riportato dal quotidiano La Stampa. Secondo i calcoli del Cts, almeno 3di italiani stanno violando la quarantena imposta dopo il contatto con un soggetto positivo. Visto il carico inaudito dei laboratori per elaborare tutti i tamponi richiesti, il Cts sta pensando di imporre una quarantena obbligatoria di 14 giorni in caso di contatto con un positivo. Infatti, il tracciamento dei contatti si rivela inutile se la quarantena preventiva non è rispettata. >> Nuovo Dpcm, oggi la giornata decisiva: il governo cerca l’accordo con le regioni Cts su violazione quarantena: i calcoli In caso di contatto con un positivo al Covid, è obbligatorio rimanere in isolamento, anche se in ...