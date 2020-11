Coronavirus, Conte scarica le responsabilità alle Regioni. Domani firma Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Misure più restrittive sulla base della diffusione territoriale del Covid e non provvedimenti nazionali, uguali per tutte le zone. E' questa, secondo quanto si apprende, la filosofia del Dpcm Contenente nuove misure anti-Covid che dovrebbe vedere la luce Domani, martedì 3 novembre, e su cui ancora è scontro all'interno della maggioranza. Prova ne è che in un primo momento, il via libera del provvedimento era programmato per oggi dopo che il premier Giuseppe Conte avvrebbe concluso i suoi interventi in parlamento invece tutto rinviato. Tra gli scogli da superare, i nodi ancora aperti con le Regioni che spingerebbero per soluzioni uniche per tutti, linea opposta e contraria a quella dell'esecutivo che invece - dietro il parere del Cts - opterebbe per misure differenti a seconda ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 2 novembre 2020) Misure più restrittive sulla base della diffusione territoriale del Covid e non provvedimenti nazionali, uguali per tutte le zone. E' questa, secondo quanto si apprende, la filosofia delnente nuove misure anti-Covid che dovrebbe vedere la luce, martedì 3 novembre, e su cui ancora è scontro all'interno della maggioranza. Prova ne è che in un primo momento, il via libera del provvedimento era programmato per oggi dopo che il premier Giuseppeavvrebbe concluso i suoi interventi in parlamento invece tutto rinviato. Tra gli scogli da superare, i nodi ancora aperti con leche spingerebbero per soluzioni uniche per tutti, linea opposta e contraria a quella dell'esecutivo che invece - dietro il parere del Cts - opterebbe per misure differenti a seconda ...

