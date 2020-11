Coronavirus: Conte, 'evoluzione del quadro repentina, misure in speditezza' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La costante evoluzione molto repentina del quadro epidemiologico richiede decisioni da prendere con speditezza". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La costantemoltodelepidemiologico richiede decisioni da prendere con". Così il premier Giuseppe, in Aula alla Camera.

NicolaPorro : Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #coronavirus - NicolaPorro : Conte il simbolo di un paese che vive e ti racconta le procedure e non si occupa dei risultati. Che si danno x scontati. #coronavirus - LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - Carmine13051963 : RT @NicolaPorro: Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #co… - Sabrina24989702 : RT @NicolaPorro: Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #co… -