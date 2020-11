Coronavirus, Conte annuncia nuove misure: “Coprifuoco e Italia divisa in 3 aree” (Di lunedì 2 novembre 2020) Prosegue, all’interno delle forze politiche di maggioranza, il dibattito sulle nuove misure anti-Coronavirus da inserire all’interno del prossimo Dpcm. Oggi il premier Giuseppe Conte ha incontrato di nuovo i capi delegazione dei partiti che sostengono il suo governo. Sul tavolo l’ipotesi di un ‘coprifuoco’ su tutto il territorio nazionale alle 21 o alle 22 (l’orario è ancora in corso di valutazione). Al centro della discussione anche una possibile chiusura dei ristoranti la domenica, scelta contro la quale si è espressa la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ribadendo la posizione di Italia Viva sul tema. La stessa Bellanova si è detta favorevole a un coprifuoco non prima delle 22. Al momento è in corso la riunione in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Prosegue, all’interno delle forze politiche di maggioranza, il dibattito sulleanti-da inserire all’interno del prossimo Dpcm. Oggi il premier Giuseppeha incontrato di nuovo i capi delegazione dei partiti che sostengono il suo governo. Sul tavolo l’ipotesi di un ‘coprifuoco’ su tutto il territorio nazionale alle 21 o alle 22 (l’orario è ancora in corso di valutazione). Al centro della discussione anche una possibile chiusura dei ristoranti la domenica, scelta contro la quale si è espressa la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ribadendo la posizione diViva sul tema. La stessa Bellanova si è detta favorevole a un coprifuoco non prima delle 22. Al momento è in corso la riunione in ...

