Coronavirus, come avviene il contagio al chiuso. Casa, bar e scuola: il grafico animato

Il quotidiano spagnolo per calcolare le probabilità di contagio, ha utilizzato un simulatore sviluppato da un gruppo di scienziati guidato dal professor José Luis Jiménez.

Francesco Totti positivo al Covid-19. L’ex numero dieci, che ha perso due settimane fa il papà Enzo contagiato anche lui da coronavirus, ha avuto la febbre alta e si trova in regime ...

Coronavirus, anche Totti positivo al test: ha la febbre

ROMA. Anche Francesco Totti è positivo al test del coronavirus. L’ex capitano della Roma avrebbe anche la febbre. Anche la moglie, Ilary Blasi, avrebbe contratto il virus, ma senza febbre.

Francesco Totti positivo al Covid-19. L'ex numero dieci, che ha perso due settimane fa il papà Enzo contagiato anche lui da coronavirus, ha avuto la febbre alta e si trova in regime ...

Anche la moglie, Ilary Blasi, avrebbe contratto il virus, ma senza febbre.