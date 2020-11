Coronavirus | Coldiretti | con il lockdown la Germania rischia 7 | 2 miliardi di made in Italy | è il principale cliente mondiale di cibo e vino italiano

coldiretti : #coronavirus, Coldiretti: con il #lockdown in #Germania e la chiusura di bar e ristoranti sono a rischio 7,2 miliar… - EmilianoVerga : RT @LombardiaInnova: #OpenLombardia L’#agroalimentare è l’unico settore che resiste all’emergenza #Coronavirus che ha fatto crollare i fatt… - LombardiaInnova : #OpenLombardia L’#agroalimentare è l’unico settore che resiste all’emergenza #Coronavirus che ha fatto crollare i f… - campagnamica : RT @coldiretti: #coronavirus, file nei mercati @campagnamica #Coldiretti. La situazione a Milano, tra i consumatori che sanno di poter cont… - OstuniNews : Emergenza Coronavirus, Coldiretti: «Primitivo e Negroamaro tra i vini più venduti durante la pandemia» - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Coldiretti

Servizio Informazione Religiosa

Arriva il primo vino novello dell’era Covid con circa 12mila bottiglie che saranno prodotte in Calabria, in diminuzione rispetto allo scorso anno ...Nonostante le limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus, sono moltissimi gli italiani ... Secondo un’indagine condotta da Coldiretti circa il 63% degli italiani onorerà i propri cari ...