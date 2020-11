Coronavirus | Carminati positivo | domani l’appello bis del processo ‘Mondo di Mezzo’

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – L’ex Nar Massimo Carminati e’ risultato positivo al Covid-19. Asintomatico, in isolamento domiciliare insieme alla moglie, Carminati era stato scarcerato lo scorso giugno per decorrenza dei termini di custodia cautelare nell’ambito del processo al ‘Mondo di Mezzo’.

fattoquotidiano : Massimo Carminati, l’ex Nar coinvolto nella maxindagine sul Mondo di Mezzo, è risultato positivo al covid - max65bo : RT @fattoquotidiano: Massimo Carminati, l’ex Nar coinvolto nella maxindagine sul Mondo di Mezzo, è risultato positivo al covid https://t.co… - GiovanniBussett : RT @fattoquotidiano: Massimo Carminati, l’ex Nar coinvolto nella maxindagine sul Mondo di Mezzo, è risultato positivo al covid https://t.co… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Massimo Carminati, l’ex Nar coinvolto nella maxindagine sul Mondo di Mezzo, è risultato positivo al covid https://t.co… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Massimo Carminati, l’ex Nar coinvolto nella maxindagine sul Mondo di Mezzo, è risultato positivo al covid https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Carminati

Asintomatico, in isolamento domiciliare insieme alla moglie, Carminati era stato scarcerato lo scorso giugno per decorrenza dei termini di custodia cautelare nell'ambito del processo al 'Mondo di mezz ...Massimo Carminati positivo al Coronavirus. L’ex Nar, scarcerato lo scorso giugno per decorrenza dei termini di custodia cautelare nell’ambito del processo ‘Mafia Capitale, è asintomatico e in ...