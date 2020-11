Coronavirus: calano ancora i contagi (7.500 in meno) mentre Conte scatena la nuova offensiva con Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840 Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 novembre 2020) I pazienti in terapia intensiva in Italia superano i 2 mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia calano i contagi: sono 35mila, 10mila in meno rispetto a 7 giorni fa. Australia: zero casi… - Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - SkyTG24 : Bollettino #coronavirus, nelle ultime 24 ore calano contagi e tamponi. I dati: - NicolaTenerelli : RT @Corriere: In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino - infoitsalute : Coronavirus: calano ancora i contagi (7.500 in meno) mentre Conte scatena la nuova offensiva con Dpcm -