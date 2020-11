Coronavirus, Boccia “Con regioni ed enti locali massima collaborazione” (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il quadro epidemiologico vede una diffusione del contagio in tutto il Paese con alcuni territori che necessitano di interventi di maggior restrizione, a tutela massima delle reti sanitarie. Alle misure nazionali unitarie si sommeranno misure territoriali correlate alla condizione epidemiologica della singola regione. Da parte del governo c'è la totale disponibilità nel garantire ristori in tempi immediati per le attività dei territori che attueranno misure ulteriormente restrittive”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine del confronto con le regioni e gli enti locali sulle nuove misure di contenimento del virus. “La salute e la difesa della vita hanno per il governo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il quadro epidemiologico vede una diffusione del contagio in tutto il Paese con alcuni territori che necessitano di intervdi maggior restrizione, a tuteladelle reti sanitarie. Alle misure nazionali unitarie si sommeranno misure territoriali correlate alla condizione epidemiologica della singola regione. Da parte del governo c'è la totale disponibilità nel garantire ristori in tempi immediati per le attività dei territori che attueranno misure ulteriormente restrittive”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco, al termine del confronto con lee glisulle nuove misure di contenimento del virus. “La salute e la difesa della vita hanno per il governo ...

sole24ore : Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni si va verso lo stop alla mobilità… - sole24ore : #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in a… - CorriereCitta : Coronavirus, Boccia “Con regioni ed enti locali massima collaborazione” - AnnaP1953 : RT @MPerardi: Indovinate un po' perchè non dice l'ora #Conte quando parla di #coprifuoco ? Perchè sa che la misura è colma. E che da staser… - giobandnere : RT @MPerardi: Indovinate un po' perchè non dice l'ora #Conte quando parla di #coprifuoco ? Perchè sa che la misura è colma. E che da staser… -