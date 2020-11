Coronavirus: al via comunicazioni Conte al Senato (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Sono iniziate, nell'Aula del Senato, le comunicazione del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid che il governo si appresta ad adottare nelle prossime ore. Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Sono iniziate, nell'Aula del, le comunicazione del premier Giuseppesulle nuove misure anti-Covid che il governo si appresta ad adottare nelle prossime ore.

giusmo1 : Ecco le probabilità di infezione in questi tre scenari quotidiani, a seconda della ventilazione, delle mascherine e… - lucfontana : #coronavirus La mappa delle aree a rischio (via @Corriere) - DPCgov : #Coronavirus #24ottobre Online i bandi per 1500 unità di personale medico e sanitario e 500 addetti amministrativi… - radioalfa : Coronavirus in Campania, 2.861 nuovi positivi di cui 206 sintomatici. 24 nuovi decessi - GioelePaglia : Coronavirus: via libera a The Batman, Animali Fantastici e Doctor Strange nonostante la stretta del governo inglese… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via A scuola e sui mezzi pubblici: così il coronavirus si trasmette per via aerea negli spazi chiusi Corriere della Sera Coronavirus: al via comunicazioni Conte al Senato

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Sono iniziate, nell'Aula del Senato, le comunicazione del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid che il governo si appresta ad adottare nelle prossime ore. N.M ...

Covid, paura a Roma per il sovraffollamento degli ospedali

È allarme all'ospedale San Camillo di Roma, dove si è sviluppato un focolaio di coronavirus nella sala d'attesa sovraffollata dell'Emergenza Uno.

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Sono iniziate, nell'Aula del Senato, le comunicazione del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure anti-Covid che il governo si appresta ad adottare nelle prossime ore. N.M ...È allarme all'ospedale San Camillo di Roma, dove si è sviluppato un focolaio di coronavirus nella sala d'attesa sovraffollata dell'Emergenza Uno.