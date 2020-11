Coronavirus | a Napoli 580 contagi e 4 decessi | il bollettino

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel capoluogo partenopeo sono 580 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. E’ quanto rende noto l’Asl1 Centro nel consuetoquotidiano. Sono 2.784 i tamponi processati di cui 1.086 eseguiti da laboratori privati, dai quali sono emersi 250 positivi. Altri 173 sono invece relativi ai tamponi eseguiti dalle Usca dell’Asl su contatti stretti di persone giàate; 89 quelli relativi ai ramponi disposti dai medici di base su pazienti con sintomi conclamati (zero infatti gli asintomatici riscontrati); 24 sono emersi dallo screening effettuato in strutture pubbliche e private e tra le forze dell’ordine; 44 dallo screening preventivo effettuato prima dell’accesso in ospedale. Nelle ultime 24 ore a ...

sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con nuova stretta. Possibili lockdown a #Milano, #Napoli e #Genova @sole24ore… - petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - corrmezzogiorno : #Napoli Coronavirus il bollettino Campania: 24 vittime e 2861 positivi - LaTorre1905 : #Coronavirus #Campania, in calo i nuovi positivi 2.861, ma meno #Tamponi #Cronaca #Napoli #VincenzoDeLuca #Cronaca… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli

Il Mattino

Al Cardarelli la tenda dell'Esercito per i pazienti Covid non gravi play 260207 • di Fanpage.it Napoli Coronavirus in Piemonte, ospedali saturi. La Regione: "Abbiamo bisogno dell’esercito" In ...Sono 2.861 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, in calo rispetto a ieri (3.860), dei quali asintomatici 2.655 e sintomatici: 206. I tamponi del giorno sono stati 15.632, in netto calo rispetto a ...