Coronavirus a Milano, Ordine dei Medici: “Lockdown immediato”. Sala: “Non ci sono le condizioni per una chiusura” (Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus a Milano, scontro tra l’Ordine dei Medici e il sindaco Sala. I sanitari: “Lockdown immediato per la città”. ROMA – E’ scontro tra l’Ordine dei Medici e il sindaco Sala per un possibile nuovo lockdown a Milano per l’aumento dei casi di Coronavirus. In una nota il presidente dell’Omceo, Roberto Carlo Rossi, ha chiesto una chiusura immediata per la città. Coronavirus a Milano, la nota dell’Omceo L’Ordine dei Medici di Milano in un comunicato, riportato da La Repubblica, chiedono un lockdown immediato: “La situazione è diventata ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020), scontro tra l’deie il sindaco. I sanitari: “Lockdown immediato per la città”. ROMA – E’ scontro tra l’deie il sindacoper un possibile nuovo lockdown aper l’aumento dei casi di. In una nota il presidente dell’Omceo, Roberto Carlo Rossi, ha chiesto una chiusura immediata per la città., la nota dell’Omceo L’deidiin un comunicato, riportato da La Repubblica, chiedono un lockdown immediato: “La situazione è diventata ...

