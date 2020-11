Coronavirus, 2009 nuovi casi in Toscana e 24 decessi (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco il bollettino della Regione di lunedì 2 novembre. Salgono a 1399 i pazienti ricoverati nei reparti Covid. Le grafiche per capirne di più Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco il bollettino della Regione di lunedì 2 novembre. Salgono a 1399 i pazienti ricoverati nei reparti Covid. Le grafiche per capirne di più

rep_firenze : Toscana coronavirus, 2009 nuovi casi e 24 decessi nelle ultime 24 ore [di Carmela Adinolfi] [aggiornamento delle 16… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 24 morti (16 uomini e 8 donne), oggi 2 novembre. E 2009 nuovi positivi - iltirreno : Coronavirus in Toscana: il bollettino della Regione (lunedì 2 novembre) - agenziaimpress : #Coronavirus. 2009 i nuovi casi in #Toscana, età media 45 anni. 24 i decessi - 055firenze : Coronavirus in Toscana, scendono i positivi: 2.009 nuovi casi, 24 i decessi #COVID19 #Contagi… -