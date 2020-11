Corona virus: Italia, 396512 attualmente positivi a test (+18383 in un giorno) con 39059 decessi (233) e 296017 guariti (3637). Totale di 731588 casi (22253) Dati della protezione civile: effettuati 135731 tamponi (Di lunedì 2 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 396512 attualmente positivi a test (+18383 in un giorno) con 39059 decessi (233) e 296017 guariti (3637). Totale di 731588 casi (22253) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 135731 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 2 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(233) e).di) proviene da Noi Notizie..

