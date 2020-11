Coprifuoco e nuovo Dpcm, si discute sull’ora: Conte lo chiederà alle 21 (Di lunedì 2 novembre 2020) I capi delegazione hanno chiesto al premier Giuseppe Conte di fissarlo alle 21 ma la scelta sarà fatta questa sera dopo la proposta ufficiale delle Regioni e il dibattito in Parlamento Leggi su corriere (Di lunedì 2 novembre 2020) I capi delegazione hanno chiesto al premier Giuseppedi fissarlo21 ma la scelta sarà fatta questa sera dopo la proposta ufficiale delle Regioni e il dibattito in Parlamento

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Corriere : Coprifuoco alle 18 in tutta Italia - Corriere : ?? «Zone rosse» nelle aree dove l’Rt (l’indice di trasmissione) supera l’1,5, divieto di spostamento tra le Regioni,… - radiolombardia : Nuovo Dpcm, coprifuoco nazionale alle 21 o alle 22 - - ultima_ora : RT @ultimenotizie: ''Il nuovo #Dpcm prevederà un #coprifuoco alle 21 su tutto il territorio nazionale''. Lo sottolinea il Sottosegretario a… -