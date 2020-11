Coprifuoco alle 21, ristoranti chiusi la domenica, trasporti al 50%: cosa ci sarà nel nuovo Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il confronto con i capi delegazione e le Regioni iniziano a definirsi le norme del nuovo Dpcm che dovrebbe essere firmato martedì Leggi su corriere (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il confronto con i capi delegazione e le Regioni iniziano a definirsi le norme delche dovrebbe essere firmato martedì

