Coprifuoco alle 20 o alle 21, divieto di spostamento tra regioni. Nuovo Dpcm in arrivo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – Il governo giallofucsia sta per dare un altro giro di vite anti-coronavirus con un Nuovo Dpcm – che dovrebbe essere approvato tra oggi e domani in sostituzione di quello attualmente in vigore – e ulteriori restrizioni sugli spostamenti, valide almeno fino al 4 dicembre. Tra le ipotesi allo studio, chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo e serrata generale dei negozi dove l’indice di trasmissione Rt supera l’1,5. Ma anche Coprifuoco anticipato, anche se non è stato ancora deciso l’orario di “chiusura” del Paese. In ogni caso, a quanto pare il governo centrale intende scaricare la responsabilità sui presidenti di Regione. Starà a loro firmare ordinanze ulteriormente restrittive, d’intesa con Palazzo Chigi. Il tutto per evitare (almeno per adesso) ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – Il governo giallofucsia sta per dare un altro giro di vite anti-coronavirus con un– che dovrebbe essere approvato tra oggi e domani in sostituzione di quello attualmente in vigore – e ulteriori restrizioni sugli spostamenti, valide almeno fino al 4 dicembre. Tra le ipotesi allo studio, chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo e serrata generale dei negozi dove l’indice di trasmissione Rt supera l’1,5. Ma ancheanticipato, anche se non è stato ancora deciso l’orario di “chiusura” del Paese. In ogni caso, a quanto pare il governo centrale intende scaricare la responsabilità sui presidenti di Regione. Starà a loro firmare ordinanze ulteriormente restrittive, d’intesa con Palazzo Chigi. Il tutto per evitare (almeno per adesso) ...

