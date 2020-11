Coprifuoco alle 18 o alle 21. Chiusi negozi, bar e ristoranti nelle aree a rischio (Di lunedì 2 novembre 2020) Chiusura di bar e ristoranti anche a pranzo e serrata dei negozi dove l’indice di trasmissione Rt supera l’1,5. Sono queste le misure che il governo potrebbe inserire nel dpcm che sarà firmato non più oggi, ma domani, a seconda dell’esito del confronto acceso con le Regioni e all’interno dello stesso governo. Dovranno essere i governatori a firmare le ordinanze, d’intesa con l’esecutivo. Una sorta di meccanismo automatico, a cui mira il governo dopo una frenetica giornata fiume di incontri a Palazzo Chigi, in cui tutte le misure sono diventate oggetto di trattativa nell’ennesima domenica di attesa di un nuovo dpcm. I livelli di interventi saranno tre. Uno nazionale, più blando. Il secondo per le Regioni in situazione critica. E il terzo per quelle aree con un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 2 novembre 2020) Chiusura di bar eanche a pranzo e serrata deidove l’indice di trasmissione Rt supera l’1,5. Sono queste le misure che il governo potrebbe inserire nel dpcm che sarà firmato non più oggi, ma domani, a seconda dell’esito del confronto acceso con le Regioni e all’interno dello stesso governo. Dovranno essere i governatori a firmare le ordinanze, d’intesa con l’esecutivo. Una sorta di meccanismo automatico, a cui mira il governo dopo una frenetica giornata fiume di incontri a Palazzo Chigi, in cui tutte le misure sono diventate oggetto di trattativa nell’ennesima domenica di attesa di un nuovo dpcm. I livelli di interventi saranno tre. Uno nazionale, più blando. Il secondo per le Regioni in situazione critica. E il terzo per quellecon un ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Corriere : Coprifuoco alle 18 in tutta Italia - Corriere : ?? Serrande abbassate e persone chiuse in casa alle 18, tranne chi è fuori per lavoro, salute o altre necessità ed e… - Capezzone : RT @LaVeritaWeb: Sindaci e governatori fanno muro. Giuseppe Conte in Aula, poi nuovo dpcm. Stretta sulla mobilità e didattica a distanza fi… - fuckkcandy : coprifuoco? alle 21?? da domani??? cosa???? -