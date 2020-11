Coop 2030 | ecco i dieci vincitori del bando | stanziate risorse per 650 mila euro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dalla Lombardia alla Puglia, passando per la Campania, sonoleerative che hanno vinto il– Impatto, sostenibilita’, transizione’, lanciato dafond per sostenere una ripresa all’insegna della sostenibilita’ all’interno del mondoerativo. I progetti premiati spaziano dalla costruzione di una comunita’ per la produzione e il consumo di energia ad una piattaforma per la mobilita’ smart in citta’, dalla riconversione di un mulino alla costruzione di un villaggio per anziani con Alzheimer, dalla prevenzione dei disturbi mentali alla realizzazione di unaerativa di comunita’ nel centro storico di Genova. Il...