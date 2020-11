Controlli anti-Covid | fermato per il coprifuoco ma era evaso dai domiciliari

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Intensificati idelle fiamme gialle volti al rispetto delle nuove regole imposte per evitare la diffusione del coronavirus. Quasi 400 i cittadini controllati tra Napoli e Provincia. Dove si registra anche un arresto nel Vesuviano. Protagonista un 25enne di Striano che era in giro con la propria automobile dopo l’orario di rientro a casa imposto dal domicilio. E come se non bastasse era anche soggetto agli arresti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo deivolti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate su tutta la provincia 391 persone e 62 attività ...

