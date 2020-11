Conte | «Sono necessarie nuove prescrizioni | misure diverse regione per regione»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 novembre 2020) Le nuove misure restrittive vanno calibrate regione per regione in base al livello di rischio locale su criteri scientifici. Il punto chiave del discorso del premier Conte è questo, ma il presidente del Consiglio è partito dalla «disponibilità ad accogliere i rilievi di Camera e Senato». C’è bisogno di unità nazionale. Le misure arriveranno prima di mercoledì 4, data fissata in precedenza.