Conte: “Situazione critica. Nuova stretta nazionale e misure mirate per regioni a rischio” (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – “La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì. Riteniamo necessario assumere una decisione che contempli nuovi interventi restrittivi modulati sulla base del livello di rischio concretamente rilevato sui territorio. Sulla base dei criteri scientifici, oggettivi, sara’ necessario introdurre un regime differenziato basato su diversi scenari regionali“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte riferisce alla Camera sull’epidemia di coronavirus.“15 REGIONI VERSO SUPERAMENTO SOGLIA CRITICA” Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – “La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì. Riteniamo necessario assumere una decisione che contempli nuovi interventi restrittivi modulati sulla base del livello di rischio concretamente rilevato sui territorio. Sulla base dei criteri scientifici, oggettivi, sara’ necessario introdurre un regime differenziato basato su diversi scenari regionali“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte riferisce alla Camera sull’epidemia di coronavirus.“15 REGIONI VERSO SUPERAMENTO SOGLIA CRITICA”

