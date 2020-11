Conte preannuncia al parlamento il decreto: a rischio spostamenti fra regioni. Ipotesi di didattica a distanza dalla seconda media, musei chiusi Off limits centri commerciali nei fine settimana e le sale giochi. Temi in discussione: orario del coprifuoco e lockdown locali (Di lunedì 2 novembre 2020) Limiti a spostamenti da e verso regioni a rischio. A livello nazionale chiudiamo mostre e musei. chiusi i centri commerciali nel weekend ed i corner giochi. Fra le cose dette dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, stamattina alla Camera. Nelle prossime ore o domani il decreto. I Temi principali ancora non dettagliati: didattica a distanza che dovrebbe riguardare le scuole superiori, lockdown per zone, coprifuoco nazionale alle 20 o alle 21 (alle 18, secondo altre Ipotesi) e chiusure domenicali dei ristoranti. L'articolo Conte preannuncia al parlamento il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Limiti ada e verso. A livello nazionale chiudiamo mostre enel weekend ed i corner. Fra le cose dette dal presidente del Consiglio, Giuseppe, stamattina alla Camera. Nelle prossime ore o domani il. Iprincipali ancora non dettagliati:che dovrebbe riguardare le scuole superiori,per zone,nazionale alle 20 o alle 21 (alle 18, secondo altre) e chiusure domenicali dei ristoranti. L'articoloalil ...

MilanWorldForum : Conte preannuncia il nuovo DPCM -) - MilanWorldForum : Conte preannuncia il nuovo DPCM -) - giustoperf : #conte: preannuncia grandi riforme di ispirazione europea. non si preannuncia niente di buono, sempre che riesca a fare qualcosa. - d_essere : RT @IlPrimatoN: Si preannuncia un sabato di proteste in tutta Italia. A Roma alla manifestazione di commercianti e partite Iva aderiscono l… - Domenic20508867 : RT @IlPrimatoN: Si preannuncia un sabato di proteste in tutta Italia. A Roma alla manifestazione di commercianti e partite Iva aderiscono l… -