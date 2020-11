Conte | «Limiti orari agli spostamenti Trasporto pubblico | capienza al 50%»

Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'Limiti a spostamenti da e verso Regioni a rischio. A livello nazionale chiudiamo mostre e musei. Chi… - TgLa7 : #Conte: pensiamo disporre chiusura nei festitivi e prefestivi dei centri commerciali. Chiusura corner dei videogioc… - IlContiAndrea : #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Re… - NadaAlfano : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Conte: 'Limiti a spostamenti da e verso Regioni a rischio. A livello nazionale chiudiamo mostre e musei. Chiusi i… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Conte anticipa il #DPCM alla #Camera: - misure differenziate fra #regioni sulla base del contagio - chiusura #centricom… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Limiti

la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi “.Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera sottolineando che ‘Il quadro epidemiologico è in via ...Il premier Conte lunedì mattina a mezzogiorno ha parlato alla Camera della pandemia e delle nuove misure anti Covid. «Nel prossimo Dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via ...