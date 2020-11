Conte in Senato: “I nostri nonni hanno ricostruito il Paese e permesso il boom economico” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Tra le fasce più vulnerabili il governo considera anche le persone più anziane, sono i nostri cari, i nostri genitori, i nostri nonni che hanno consentito di vivere al nostro Paese il miracolo economico“. Lo sottolinea in un passaggio del suo intervento al Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, indicando, quindi, le persone più anziane come una delle categorie alle quali sarà destinato, sin da subito, il vaccino. Ieri il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un tweet li aveva definiti “persone non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. L'articolo Conte in Senato: “I nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Tra le fasce più vulnerabili il governo considera anche le persone più anziane, sono icari, igenitori, icheconsentito di vivere al nostroil miracolo economico“. Lo sottolinea in un passaggio del suo intervento alil presidente del Consiglio, Giuseppe, indicando, quindi, le persone più anziane come una delle categorie alle quali sarà destinato, sin da subito, il vaccino. Ieri il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un tweet li aveva definiti “persone non indispensabili allo sforzo produttivo del”. L'articoloin: “I...

