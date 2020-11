Conte: “Divideremo il paese per aree di rischio e porremo restrizioni agli spostamenti tra Regioni”. Il video (Di lunedì 2 novembre 2020) Conte: “Divideremo il paese per aree di rischio e porremo restrizioni agli spostamenti tra Regioni” Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito alla Camera e al Senato prima di introdurre nuove restrizioni per combattere la pandemia da Covid-19. Tra le misure citate, la divisione del paese in aree diverse a seconda dell’indice di rischio di contagio e la limitazione allo spostamento tra le regioni. Fonte: Camera Web Tv Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020): “Divideremo ilperditra Regioni” Il presidente del Consiglio Giuseppeha riferito alla Camera e al Senato prima di introdurre nuoveper combattere la pandemia da Covid-19. Tra le misure citate, la divisione delindiverse a seconda dell’indice didi contagio e la limitazione allo spostamento tra le regioni. Fonte: Camera Web Tv

veroantonelli_ : RT @IlContiAndrea: #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Regioni… - AngelaVillani9 : RT @IlContiAndrea: #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Regioni… - sapienza121 : Conte avrà l'effetto contrario di quello che vuole imporre. - NON VOGLIAMO IL VACCINO VELENOSO -NON VOGLIAMO IL MES… - minuttfminutt : RT @IlContiAndrea: #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Regioni… - Cosmicpolitan_ : RT @IlContiAndrea: #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Regioni… -