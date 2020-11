Conte anticipa il nuovo Dpcm | “Centri commerciali chiusi nel weekend | limiti alla mobilità tra le Regioni e Dad”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’evoluzione dell’epidemia risulta molto preoccupante.luce dell’ultimo report di venerdì scorso, in attesa di comprendere gli effetti dell’ultimolicenziato a ottobre, siamo costretti a intervenire con nuove misure restrittive. La strategia va modulata sulle esigenze dei territori, introducendo un regime differenziato basato sui diversi scenari regionali”. Così il presidente del Consiglio Giuseppeche da pochi minuti ha finito di riferireCamera dei Deputati in meritosituazione epidemiologica e alle eventuali ulteriori misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in Italia. “A tal fine, – ha aggiunto il presidente del Consiglio – il prossimo ...