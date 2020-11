Conte alle Camere prima del nuovo Dpcm: 'misure in arrivo, disponibili al confronto' (Di lunedì 2 novembre 2020) Conte va alla Camera, come previsto e come prima cosa, dopo le frizioni anche nella sua maggioranza e con l'opposizione che rifiuta di sedersi al tavolo, dichiara che "l'interlocuzione con il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 novembre 2020)va alla Camera, come previsto e comecosa, dopo le frizioni anche nella sua maggioranza e con l'opposizione che rifiuta di sedersi al tavolo, dichiara che "l'interlocuzione con il ...

Giorgiolaporta : Se la notizia de #LeIene venisse confermata sarebbe la fine della carriera politica di Giuseppe #Conte. C'era una v… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Novembre: Zone rosse, l’ultimo appello alle Regioni. Conte: “Agite, o chiudo… - borghi_claudio : @giustoperf @Pgreco_ Comunicazioni di conte alle 12. Interventi a seguire. - al_mantellini : RT @IlConte50919IT: E così NON ci sarà #Lockdown2. @GiuseppeConteIT è stato più che chiaro. Ha resistito fino alla fine alle insistenze deg… - LPincia : RT @mauriziosia: Livelli di rischio a partire dalla cintura arancione, autocertificazioni da tenere in frigo prima della scadenza, coprifuo… -