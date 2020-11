Conclusa la nona edizione del premio Morrione | “Ladri di dati” e “Buco Nero” le inchieste premiate

Ultime Notizie dalla rete : Conclusa nona

Dire

Si conclude la nona giornata di regular season, giornata che ha visto scendere in campo solo otto delle tredici formazioni. Due infatti i rinvii per casi di positività ed in settimana la Lega ha inizi ...Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha concluso quindi in nona posizione nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, festeggiando alla grande il rinnovo del contratto ufficializzato in settimana ...