“Con i pattini volava come una rondine” Muore la campionessa Jessica Ponzoni

(Di lunedì 2 novembre 2020) Un destino crudele si è portata via un’altra pattinatrice, una. Tre anni fa nello stesso punto morirono due colleghe. Un destino crudele, un tratto di autostrada che si è preso tre giovani vite in tre anni, e tutte e tre erano pattinatrici.aveva 25 anni, eradi pattinaggio artistico: i suoi sogni si sono infranti contro quel camion maledetto. Era di Valsamoggia, in provincia di Bologna, e oggi tutti la piangono, la famiglia e un’intera comunità. Il tratto ‘maledetto’ è quello dell’autostrada A22 del Brennero, all’altezza di Rovereto (Trento). In quel punto, tre anni fa, persero la vita altre due giovanissime pattinatrici, erano cugine e campionesse in erba.è morta ...