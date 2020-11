Comunali Roma, Bernaudo: “Con noi solo tariffe di mercato rispetto ai servizi resi” (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – “A Roma siamo sommersi di rifiuti e chi abita nei piani terra o piani rialzati su strada ha spesso i sacchi della mondezza che gli arrivano in casa, con topi e gabbiani come vicini. Ma anche per loro arriva la TARI e se non paghi, arriva l’Agenzia delle Entrate”. Così Andrea Bernaudo, candidato sindaco a Roma di Liberisti Italiani riguardo alla questione dei rifiuti nella Capitale, a margine di un incontro con i cittadini di Pietralata. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – “A Roma siamo sommersi di rifiuti e chi abita nei piani terra o piani rialzati su strada ha spesso i sacchi della mondezza che gli arrivano in casa, con topi e gabbiani come vicini. Ma anche per loro arriva la TARI e se non paghi, arriva l’Agenzia delle Entrate”. Così Andrea Bernaudo, candidato sindaco a Roma di Liberisti Italiani riguardo alla questione dei rifiuti nella Capitale, a margine di un incontro con i cittadini di Pietralata.

ContardoMarino : @MatteoRichetti Il primo banco di prova dovrebbero essere le comunali a Roma. Ma aprendo ad altre componenti come l… - lucat1674 : @patriziaprestip SI E CERTO AMORE BELLO DELLA MIA CARA PAT MA IL GRANDE GIGI, SEMPRE VIVO FRA NOI STARA'! COMUNQUE… - Gcabocla1 : RT @RisatoNicola: Elezioni Comunali #Roma, #DiMaio apre alla coalizione con il #PD: 'Divisi difficile vincere'. Come sostiene la #Raggi lu… - JUREGRANDE : RT @RisatoNicola: Elezioni Comunali #Roma, #DiMaio apre alla coalizione con il #PD: 'Divisi difficile vincere'. Come sostiene la #Raggi lu… - carlo112244 : RT @RisatoNicola: Elezioni Comunali #Roma, #DiMaio apre alla coalizione con il #PD: 'Divisi difficile vincere'. Come sostiene la #Raggi lu… -