Come scoprire se i nostri dati sono stati rubati anche quando le aziende non ce lo dicono (Di lunedì 2 novembre 2020) Navigando online è difficile avere sotto controllo la fine che fanno i nostri dati. sono infatti molte le informazioni che doniamo ai siti senza nemmeno accorgercene e che loro, spesso, rivendono a siti terzi. Ma non solo, se le piattaforme che utilizziamo e a cui lasciamo i nostri dati non sono sicure, rischiamo di imbatterci nella vendita delle nostre informazioni, in violazioni della privacy e nel furto dei nostri dati. Trucchi per navigare in modo sicuro Se in certi casi è ben poco quello che possiamo fare per proteggere i nostri dati, in altri casi possiamo adottare delle semplici abitudini per proteggere le nostre informazioni online. Prima di tutto dobbiamo assicurarci di navigare siti ...

stazzitta : Come svegliarsi e scoprire che è crollato il Colosseo ?? #gigiproietti

Ultime Notizie dalla rete : Come scoprire Come scoprire se la tua Regione è a rischio lockdown totale (a oggi e anche nelle prossime settimane) greenMe.it Ascea, controlli sul territorio: scoperti due abusi edilizi

Continua l’attività del Comune di Ascea e delle forze dell’ordine per stanare abusi edilizi sul territorio. Nuovi controlli sono stati eseguiti negli ultimi giorni ad opera dei carabinieri della stazi ...

Dove andare e cosa vedere in Italia secondo i galleristi d'arte più famosi

È da poco nato ITALICS, un consorzio di gallerie d’arte italiane, riunitesi insieme per promuovere il meraviglioso territorio della nostra penisola attraverso i racconti, le indicazioni, i suggeriment ...

