Come funziona il voto per la Casa Bianca negli Stati Uniti (Di lunedì 2 novembre 2020) (foto: Mindy Schauer/Digital First Media/Orange County Register via Getty Images)I cittadini degli Stati Uniti sono chiamati alle urne ogni quattro anni per eleggere il presidente, questo è noto. Tuttavia, diversamente da ciò che talvolta si pensa, il processo elettorale della democrazia più grande del mondo non è diretto, né semplicissimo. Infatti, gli oltre 93 milioni di elettori (su più degli attuali 239 milioni dotati di diritto di voto, che ha corso a partire dai 18 anni di età) che finora hanno espresso il proprio voto anticipato (early vote) per le presidenziali del 3 novembre prossimo non stanno scegliendo direttamente fra l’incumbent repubblicano Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden. Stanno eleggendo, piuttosto, il Collegio elettorale degli ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) (foto: Mindy Schauer/Digital First Media/Orange County Register via Getty Images)I cittadini deglisono chiamati alle urne ogni quattro anni per eleggere il presidente, questo è noto. Tuttavia, diversamente da ciò che talvolta si pensa, il processo elettorale della democrazia più grande del mondo non è diretto, né semplicissimo. Infatti, gli oltre 93 milioni di elettori (su più degli attuali 239 milioni dotati di diritto di, che ha corso a partire dai 18 anni di età) che finora hanno espresso il proprioanticipato (early vote) per le presidenziali del 3 novembre prossimo non stanno scegliendo direttamente fra l’incumbent repubblicano Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden. Stanno eleggendo, piuttosto, il Collegio elettorale degli ...

