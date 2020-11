Come cambierà la Silicon Valley dopo le elezioni presidenziali americane? (Di lunedì 2 novembre 2020) Una cosa è certa: il 3 novembre la Silicon Valley voterà in massa per Joe Biden. Non è una sorpresa: nel 2016 Hillary Clinton ha dominato nella baia di San Francisco, con un vantaggio medio di 37 punti su Donald Trump. E lo stesso sta sicuramente avvenendo oggi, visto che in tutta la California Joe Biden è davanti al suo avversario di 26 punti. Le ragioni di questo incolmabile vantaggio sono prima di tutto politiche: la California è da sempre uno stato progressista (l’ultima volta che ha votato a favore di un presidente repubblicano era il 1988) e la zona che da San Francisco si estende verso sud è nettamente la più liberal dello stato. Se a tutto questo si aggiunge la deriva autoritaria di Donald Trump, le minacce rivolte ai colossi del digitale (accusati di avere un pregiudizio contro i ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) Una cosa è certa: il 3 novembre lavoterà in massa per Joe Biden. Non è una sorpresa: nel 2016 Hillary Clinton ha dominato nella baia di San Francisco, con un vantaggio medio di 37 punti su Donald Trump. E lo stesso sta sicuramente avvenendo oggi, visto che in tutta la California Joe Biden è davanti al suo avversario di 26 punti. Le ragioni di questo incolmabile vantaggio sono prima di tutto politiche: la California è da sempre uno stato progressista (l’ultima volta che ha votato a favore di un presidente repubblicano era il 1988) e la zona che da San Francisco si estende verso sud è nettamente la più liberal dello stato. Se a tutto questo si aggiunge la deriva autoritaria di Donald Trump, le minacce rivolte ai colossi del digitale (accusati di avere un pregiudizio contro i ...

