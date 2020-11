“Colpiscono noi giovani per fermare l’Afghanistan”: gli studenti raccontano l’attacco all’Università di Kabul (Di lunedì 2 novembre 2020) “Non so come possa essere viva. Sono viva? Ti sto davvero scrivendo?”. Sono le prime cose che Shah Asifi ha detto dopo che l’esercito l’ha portata in salvo nel piazzale che circonda l’Università di Kabul. Questa mattina un gruppo di uomini armati hanno fatto irruzione tra le aule dell’ateneo della capitale afghana e hanno iniziato a sparare e a far esplodere ordigni nelle aule. A quell’ora l’ateneo era pieno di studenti e coloro che si sono trovati proprio di fronte agli attentatori non hanno avuto scampo. “Ho sentito le grida, gli spari, poi ho visto il fumo e in una frazione di secondi mi sono trovata a scappare via mentre sentivo ancora colpi e strazi di amiche che non riuscivano a trovare l’uscita”, racconta Shah. Poi va via la linea. L’area attorno al campus è ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) “Non so come possa essere viva. Sono viva? Ti sto davvero scrivendo?”. Sono le prime cose che Shah Asifi ha detto dopo che l’esercito l’ha portata in salvo nel piazzale che circonda l’Università di. Questa mattina un gruppo di uomini armati hanno fatto irruzione tra le aule dell’ateneo della capitale afghana e hanno iniziato a sparare e a far esplodere ordigni nelle aule. A quell’ora l’ateneo era pieno die coloro che si sono trovati proprio di fronte agli attentatori non hanno avuto scampo. “Ho sentito le grida, gli spari, poi ho visto il fumo e in una frazione di secondi mi sono trovata a scappare via mentre sentivo ancora colpi e strazi di amiche che non riuscivano a trovare l’uscita”, racconta Shah. Poi va via la linea. L’area attorno al campus è ...

