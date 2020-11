Clamoroso Ibrahimovic: il bomber del Milan vuole tornare in nazionale – FOTO (Di lunedì 2 novembre 2020) Ibrahimovic annuncia un possibile ritorno in nazionale in vista del prossimo Europeo: il messaggio del bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire. L’indomani della doppietta rifilata all’Udinese, che ha permesso al Milan di conquistare tre punti pesanti e consolidare la vetta della Serie A, l’attaccante rossonero ha aperto a un possibile ritorno in nazionale. «È da tanto che non ci si vede», questa la frase scritta da Ibrahimovic su Twitter a corredo di una FOTO che lo ritrae con la maglia della Svezia. Nel mirino di Zlatan c’è anche EURO 2021. Visualizza questo post su Instagram Long time no see Un post condiviso da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020)annuncia un possibile ritorno inin vista del prossimo Europeo: il messaggio deldelZlatannon smette mai di stupire. L’indomani della doppietta rifilata all’Udinese, che ha permesso aldi conquistare tre punti pesanti e consolidare la vetta della Serie A, l’attaccante rossonero ha aperto a un possibile ritorno in. «È da tanto che non ci si vede», questa la frase scritta dasu Twitter a corredo di unache lo ritrae con la maglia della Svezia. Nel mirino di Zlatan c’è anche EURO 2021. Visualizza questo post su Instagram Long time no see Un post condiviso da ...

