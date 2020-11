QuiMesagne : Il Cimitero comunale pronto ad accogliere i visitatori – FOTO - Oltreilfatto : 'Indecente il concerto tra le tombe' Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale Floriana de Gennar… - DBenedectus : Al Cimitero Monumentale la cerimonia solenne con il sindaco Beppe Sala e il presidente del Consiglio Comunale Lambe… - tvio2 : Cimitero comunale di Trapani – Efficaci le Azioni anti Covid 19 - VideoAndria : #andria: Andria: il Sindaco Giovanna Bruno depone una corona di crisantemi al -

Ultime Notizie dalla rete : Cimitero comunale

Dopo l’azione straordinaria dello sorso anno l’amministrazione comunale di Massarosa è tornata a intervenire nei cimiteri in occasione della ricorrenza del 2 novembre ma con una pulizia ordinaria ...Mentre per il cimtero di San Placido, che non è stato inserito nel piano delle opere pubbliche prioritarie della ricostruzione, si procederà con l’iter normale e se ne occuperà quindi il Comune, per ...