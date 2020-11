Ciclismo | Nairo Quintana | “Il percorso del Tour 2021 potrebbe favorirmi | che attesa per il Mont Ventoux!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020)del team Arkéa-Samsic analizza ildelsvelato nella serata di ieri da parte del direttore della corsa, Christian Prudhomme, in quel di Parigi. Secondo il colombiano il lay-out della prossima Grand Bouclerivelarsi interessante anche per le sue caratteristiche, nonostante l’ex Movistar sia reduce da diverse annate più da comprimario piuttosto che da protagonista nella corsa a tappe francese. “Il fatto che ci siano solamente due prove individuali a cronometrorivelarsi un punto a mio favore – spiega il colombiano a Cyclingnews – Quelle due tappe, di 5 e 20 chilometri, saranno sicuramente importanti come quelle diagna a livello di classifica, ma non andranno a ...