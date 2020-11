Ciclismo, Luca Scinto annuncia sui social: “Ho il Covid-19, dopo giorni brutti va meglio. Seguite le misure preventive” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Covid-19 preso …….ho iniziato ad avere febbre e dolori ovunque. dopo aver fatto il tampone purtroppo è arrivata la risposta meno gradita. Io e mia moglie siamo positivi al Covid. dopo le prime cure fortunatamente stiamo meglio ma ci tengo a suggerirvi di seguire le indicazioni su mascherine e distanziamento sociale perché credetemi, ho passato dei giorni davvero brutti“. Con queste parole il direttore sportivo della Vini Zabù KTM Luca Scinto ha annunciato con un messaggio social il suo essere positivo al famigerato Coronavirus. Un contagio condiviso con la moglie. Scinto ha voluto sottolineare l’importanza della ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) “-19 preso …….ho iniziato ad avere febbre e dolori ovunque.aver fatto il tampone purtroppo è arrivata la risposta meno gradita. Io e mia moglie siamo positivi alle prime cure fortunatamente stiamoma ci tengo a suggerirvi di seguire le indicazioni su mascherine e distanziamentoe perché credetemi, ho passato deidavvero“. Con queste parole il direttore sportivo della Vini Zabù KTMhato con un messaggioil suo essere positivo al famigerato Coronavirus. Un contagio condiviso con la moglie.ha voluto sottolineare l’importanza della ...

Santonovo (Pistoia), 2 novembre 2020 - Il direttore sportivo della squadra professionisti Vini Zabù-KTM-Neri Sottoli, Luca Scinto ha annunciato sul social di avere il COVID, e così sua moglie Angela, ...

