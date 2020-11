Ciaccheri | cabina di regia immediata tra Campidoglio e Municipi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “Non c’e’ piu’ tempo da perdere, ho scritto alla Sindaca Raggi perche’ a differenza di quanto avvenuto per la prima ondata della Pandemia, si apramente unaditraaffinche’ si approntino congiuntamente tutte le azioni necessarie e indispensabili per far fronte a questa seconda ondata e alle conseguenze sulla salute, sulle imprese e sul sociale che inevitabilmente si presenteranno nei prossimi giorni.” “La crisi sanitaria, come gia’ nella scorsa primavera, si accompagna nuovamente ad una crisi economico-sociale che non e’ mai stata superata e che deve veder pronte, senza esitazioni, tutte le Amministrazioni, dal nazionale e al locale.” “Vi e’ la necessita’, ...