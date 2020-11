"Chiamata dal Colle". Conte commissariato? Salvini, Meloni e Berlusconi, atto finale: dalle sacre stanze, premier sotto schiaffo (Di lunedì 2 novembre 2020) Sergio Mattarella si è appellato affinché tra maggioranza e opposizione si collabori e si metta da parte gli egoismi. Un'uscita, quella del capo dello Stato, che suona come una frecciatina a entrambe le parti, ma che alla Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non è andata giù. Lo conferma lo sfogo del centrodestra che suona così: "Mattarella - svela un retroscena della Stampa - chiami il premier Giuseppe Conte al Quirinale e gli spieghi bene cosa deve fare per mettere da parte egoismi e unire le risorse di tutti". Il presidente del Consiglio, dopo mesi a cassare le proposte della minoranza e a lavorare in completa autonomia, ha deciso di coinvolgere Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Troppo tardi però, i leader non hanno alcuna intenzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Sergio Mattarella si è appellato affinché tra maggioranza e opposizione si collabori e si metta da parte gli egoismi. Un'uscita, quella del capo dello Stato, che suona come una frecciatina a entrambe le parti, ma che alla Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non è andata giù. Lo conferma lo sfogo del centrodestra che suona così: "Mattarella - svela un retroscena della Stampa - chiami ilGiuseppeal Quirinale e gli spieghi bene cosa deve fare per mettere da parte egoismi e unire le risorse di tutti". Il presidente del Consiglio, dopo mesi a cassare le proposte della minoranza e a lavorare in completa autonomia, ha deciso di coinvolgere Matteo, Giorgiae Silvio. Troppo tardi però, i leader non hanno alcuna intenzione ...

Rizzoli sul VAR: "L'azione di Inter – Parma era da rigore. Se c'è una chiamata l'arbitro ci va sempre"

"Guede non può aver agito da solo": tutti i dubbi sul delitto Kercher

A 13 anni dall'omicidio di Meredith Kercher restano ancora molte incertezze. "Guede non fatto tutto da solo", spiega a Il Giornale.it la criminologa Roberta Bruzzone. "Dubbi sulla sua colpevolezza", d ...

ThisAbility: scatta una foto per quello che sai fare

Un video per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in calendario il prossimo 3 dicembre. Il progetto si chiama ThisAbility ed è promosso dall’associazione Arca ...

