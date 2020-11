“Chi ha detto che la salute viene prima? In Costituzione prima il lavoro”, l’intervento del leghista Borghi alla Camera (Di lunedì 2 novembre 2020) “Signor Presidente lei ha detto che il diritto alla salute è preliminare. Come si permette di fare una scaletta dei valori costituzionali? Se guardiamo gli articoli semmai è al 32esimo posto, il diritto al lavoro invece è al quarto. E l’articolo 1 dice che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non sui Dpcm”, così il deputato leghista, Claudio Borghi, intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in merito alle nuove misure per arginare l’epidemia da Covid-19. “La decisione – ha proseguito Borghi – non può essere lasciata alle regioni. Perché l’assetto economico è grave e se il Governatore non ha in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Signor Presidente lei hache il dirittoè preliminare. Come si permette di fare una scaletta dei valori costituzionali? Se guardiamo gli articoli semmai è al 32esimo posto, il diritto al lavoro invece è al quarto. E l’articolo 1 dice che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non sui Dpcm”, così il deputato, Claudio, intervenendo in Auladopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in merito alle nuove misure per arginare l’epidemia da Covid-19. “La decisione – ha proseguito– non può essere lasciata alle regioni. Perché l’assetto economico è grave e se il Governatore non ha in ...

borghi_claudio : Per chi non avesse ancora capito. Il momento in cui ho capito che conte NON lavorava per noi. Dal min. 1. Il balbe… - fattoquotidiano : “Chi ha detto che la salute viene prima? In Costituzione prima il lavoro”, l’intervento del leghista Borghi alla Ca… - fleinaudi : #Locatelli Presidente del Consiglio Superiore di Sanità: “Non ha senso” Toh, chi lo avrebbe mai detto ... Al netto… - 8924liom : Chi l’ha detto che la routine è noiosa? Prova a guardare le stesse cose con occhi nuovi... - MaurilioVitto : Non ci posso credere. Il 45° presidente degli USA che dà informazioni su come e dove votare. Strano che non abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chi detto ILUMETRI ? (tildrakizumab), con il primo set di dati completo all'interno della classe IL-23p19, dimostra l'efficacia e la sicurezza a 5 anni in pazienti con psoriasi da moderata a grave. Fortune Italia