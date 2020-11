Chi è Roberto Vicaretti? Biografia e carriera del conduttore di Titolo V (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco chi è Roberto Vicaretti, età e carriera del noto giornalista e conduttore televisivo Roberto Vicaretti è un noto giornalista e conduttore televisivo, attualmente conduce Titolo V insieme a Francesca Romano Elisei, in onda su Raitre ogni venerdì in prima serata. Vicaretti è nato a Narni il 22 gennaio 1982, da sempre ha manifestato la sua passione per il giornalista. Dopo essersi diplomato al liceo classico, Roberto si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Perugia. Roberto Vicaretti ha frequentato la scuola di Giornalismo Radio televisivo della Rai di Perugia, subito dopo ha iniziato a lavorare nella ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco chi è, età edel noto giornalista etelevisivoè un noto giornalista etelevisivo, attualmente conduceV insieme a Francesca Romano Elisei, in onda su Raitre ogni venerdì in prima serata.è nato a Narni il 22 gennaio 1982, da sempre ha manifestato la sua passione per il giornalista. Dopo essersi diplomato al liceo classico,si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Perugia.ha frequentato la scuola di Giornalismo Radio televisivo della Rai di Perugia, subito dopo ha iniziato a lavorare nella ...

