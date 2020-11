Chi è il fratello misterioso e segreto di Stefania Orlando (Di lunedì 2 novembre 2020) Scoop e grandi rivelazioni nelle prossime puntate del Grande fratello Vip. Protagonista è Stefania Orlando. La conduttrice e opinionista televisiva, infatti, pare, abbia un fratello segreto di cui non conosce l’esistenza. È stato il settimanale Di Più Tv a ricostruire la vicenda e ad essersi messo sulle tracce di questa misteriosa persona. “Ho sessantaquattro anni e non riesco più a trattenere quello che provo. Sono il fratello di Stefania Orlando, qualcuno potrebbe definirmi fratello segreto perché lei non parla mai di me, nessuno parla mai di me. Ma ora è arrivato il momento di rompere il silenzio: voglio rivolgermi a mia sorella, capire ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Scoop e grandi rivelazioni nelle prossime puntate del GrandeVip. Protagonista è. La conduttrice e opinionista televisiva, infatti, pare, abbia undi cui non conosce l’esistenza. È stato il settimanale Di Più Tv a ricostruire la vicenda e ad essersi messo sulle tracce di questa misteriosa persona. “Ho sessantaquattro anni e non riesco più a trattenere quello che provo. Sono ildi, qualcuno potrebbe definirmiperché lei non parla mai di me, nessuno parla mai di me. Ma ora è arrivato il momento di rompere il silenzio: voglio rivolgermi a mia sorella, capire ...

MariaMacca3 : @pomeriggio5 @LiveNoneladUrso RIMPROVERI A CHI INSULTA E MINACCIA QUI SU QUESTA PAGINA O AL GRANDE FRATELLO....NON… - MariaMacca3 : @LiveNoneladUrso RIMPROVERI A CHI INSULTA E MINACCIA QUI SU QUESTA PAGINA O AL GRANDE FRATELLO....NON TI NEGO CHE C… - martichalki : @lightning908 PARTECIPO e per chi sta chiedendo info, questo hashtag parte perché dopo l'uscita di Guenda abbiamo c… - behindastar : @GrandeFratello Uh non vedo l'ora. Ma l'autore del grande fratello quest'anno chi è ? ... siete pessimi! - Acidelius : @petergomezblog Gomez, non si può essere 'fratelli' di chi minimizza i miliardi per l'accoglienza indiscriminata me… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi fratello Grande Fratello Vip 5: chi sono i concorrenti meno votati? I sondaggi Novella 2000 Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 2 novembre: eliminati e baci inaspettati

Una serata senza eliminazioni nella Casa di Cinecittà, ma con nuove nomination e tante sorprese. Alfonso Signorini parlerà anche dei baci che ci sono stati durante i festeggiamenti di ...

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio eliminato per la bestemmia? Annullato il televoto

Nonostante sia entrato solo da pochi giorni, la permanenza di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip è già a rischio. Il giornalista avrebbe infatti pronunciato una frase che a molti è sembra ...

Una serata senza eliminazioni nella Casa di Cinecittà, ma con nuove nomination e tante sorprese. Alfonso Signorini parlerà anche dei baci che ci sono stati durante i festeggiamenti di ...Nonostante sia entrato solo da pochi giorni, la permanenza di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip è già a rischio. Il giornalista avrebbe infatti pronunciato una frase che a molti è sembra ...