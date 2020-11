Che Tempo Che Fa, video Luciana Littizzetto di domenica 1 novembre (video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Che Tempo Che Fa domenica 1 novembre 2020, l’intervento di Luciana Littizzetto, contro i negazionisti del COVID e l’autocertificazione di non curanza (video) domenica 1 novembre è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa tornato nella sua casa tradizionale, su Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancare Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. In uno studio senza pubblico, Luciana fa entrare il suo pubblico personale, composto da tre persone, “fino al vaccino ho solo voi, poi vi do 5 euro”. Luciana poi passa a un argomento serio, parlando dei ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 2 novembre 2020) CheChe Fa2020, l’intervento di, contro i negazionisti del COVID e l’autocertificazione di non curanza (è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa tornato nella sua casa tradizionale, su Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancareseduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. In uno studio senza pubblico,fa entrare il suo pubblico personale, composto da tre persone, “fino al vaccino ho solo voi, poi vi do 5 euro”.poi passa a un argomento serio, parlando dei ...

