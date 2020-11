Che Tempo Che Fa, puntata 1 novembre 2020: Maneskin, Paola Cortellesi e la politica (i video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Che Tempo Che Fa puntata di domenica 1 novembre 2020: i video delle interviste ai Maneskin, Paola Cortellesi, Ambra Angiolini e altri… Domenica 1 novembre 2020 è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa tornato nella sua casa tradizionale da cui tutto è nato, su Rai 3. La puntata di ieri, senza pubblico per solidarietà ai cinema e ai teatri che in questo periodo sono chiusi, Fazio ha incontrato varie personalità politiche e dello spettacolo. Tra questi i giovani dei Maneskin che hanno presentato il loro singolo, ma c’erano anche Paola Cortellesi e Ambra Angiolini. Accanto a ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 2 novembre 2020) CheChe Fadi domenica 1: idelle interviste ai, Ambra Angiolini e altri… Domenica 1è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa tornato nella sua casa tradizionale da cui tutto è nato, su Rai 3. Ladi ieri, senza pubblico per solidarietà ai cinema e ai teatri che in questo periodo sono chiusi, Fazio ha incontrato varie personalità politiche e dello spettacolo. Tra questi i giovani deiche hanno presentato il loro singolo, ma c’erano anchee Ambra Angiolini. Accanto a ...

