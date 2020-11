Champions League 2020: Real Madrid-Inter, sfida da dentro o fuori. Ancora fuori Lukaku, difesa decimata per i blancos (Di lunedì 2 novembre 2020) Il calcio europeo continua senza sosta. La Champions League 2020 chiude in questa settimana la prima tornata di tre partite in fila; tra le squadre impegnate nella giornata di domani, martedì 3 novembre, c’è l’Inter di Antonio Conte, che vola in Spagna al cospetto del Real Madrid per rimettersi in carreggiata nella corsa agli ottavi di finale. A settembre si prevedeva che la doppia sfida tra nerazzurri e blancos sarebbe valsa la supremazia nel girone B, invece le due squadre hanno finora disatteso le aspettative, rendendo questa partita una sfida da dentro o fuori. Se l’Inter non sorride con i soli due punti conquistati con Borussia ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Il calcio europeo continua senza sosta. Lachiude in questa settimana la prima tornata di tre partite in fila; tra le squadre impegnate nella giornata di domani, martedì 3 novembre, c’è l’di Antonio Conte, che vola in Spagna al cospetto delper rimettersi in carreggiata nella corsa agli ottavi di finale. A settembre si prevedeva che la doppiatra nerazzurri esarebbe valsa la supremazia nel girone B, invece le due squadre hanno finora disatteso le aspettative, rendendo questa partita unada. Se l’non sorride con i soli due punti conquistati con Borussia ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, partite e curiosità sulla terza giornata Sky Sport Covid: Ajax con 11 positivi verso la sfida Champions

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Alla vigilia della sfida valida per la 3/a giornata Girone D (lo stesso dell'Atalanta) della Champions League contro il Midtjylland, a Herning (Danimarca), in casa Ajax si fa ...

Atalanta-Liverpool, Gasperini: «Non sempre vince il più forte...»

Gian Piero Gasperini manda un avvertimento al Liverpool di Klopp, che alla vigilia della partita valida per l'eventuale sorpasso in vetta al Gruppo D di Champions League ha riempito di complimenti la ...

