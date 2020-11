Champions League 2020/2021, diffidati Atalanta: chi è a rischio squalifica in vista del Liverpool? (Di lunedì 2 novembre 2020) Atalanta contro Liverpool. Una sfida che non ha bisogno di presentazioni per il pubblico di Bergamo con il rimpianto delle porte chiuse. Alla seconda apparizione della Champions League al Gewiss Stadium, la formazione di Gasperini ospita quella di Klopp nel match valido per la terza giornata di Champions League. Tante le assenze soprattutto sulle fasce con Gosens e Hateboer a forte rischio. Ma nonostante il problema in infermeria, Gasperini può consolarsi sul fronte diffidati. Non ci sono nelle fila dei bergamaschi calciatori a rischio squalifica in vista del match di Anfield Road. Per la diffida servono due ammonizioni e in questa stagione europea l’Atalanta ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)contro. Una sfida che non ha bisogno di presentazioni per il pubblico di Bergamo con il rimpianto delle porte chiuse. Alla seconda apparizione dellaal Gewiss Stadium, la formazione di Gasperini ospita quella di Klopp nel match valido per la terza giornata di. Tante le assenze soprattutto sulle fasce con Gosens e Hateboer a forte. Ma nonostante il problema in infermeria, Gasperini può consolarsi sul fronte. Non ci sono nelle fila dei bergamaschi calciatori aindel match di Anfield Road. Per la diffida servono due ammonizioni e in questa stagione europea l’ha ...

