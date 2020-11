Champions | Klopp l' Atalanta segna tanto | somiglia al Leeds

(Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - "L'è un'ottima squadra, ben organizzata: hanno un sistema di gioco in cui tutti sanno cosa fare, utilizza gli attaccanti in modo intelligente. So bene qual è stato ...

L'Atalanta ha segnato 98 reti in serie A nello scorso anno, e Klop sa bene quanto sia pericolosa la manovra offensiva nerazzurra: "L'Atalanta è brava a far gol e a creare occasioni, bisognerà fermarli ..."L'Atalanta è un'ottima squadra, ben organizzata: hanno un sistema di gioco in cui tutti sanno cosa fare, utilizza gli attaccanti in modo intelligente. So bene qual è stato stato il suo percorso e mi ...